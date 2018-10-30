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Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan açıklaması

Sandal'ın geçtiğimiz gün gizemli bir güzelle Instagram'da fotoğraf paylaşmasının andından Musti'nin Ceren Hindistan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 12:35..
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Ceren Hindistan, dün Mustafa Sandal’la ilişki yaşadığını ima etti. Güzel oyuncuyla yan yana gelmediğini söyleyen Sandal, sözlerinin sonunda da Sadettin Saran’la aşk yaşayan eski eşi Emina Jahovic’e taş attı.

"AŞK YOK ARKADAŞLIK VAR"

Sandal, "Ceren Hanım, aşk yakıştırmasının ardından bana sosyal medyadan mesaj atıp hayranlığını dile getirdi. Ben de karşılık verdim. Kendisiyle yan yana gelmedik. Aşk yok, arkadaşlık var." dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

Popçu, Haziran'da 10 yıllık evliliğini bitirdiği Emina Jahovic'in Sadettin Saran'la ilişkisine de şu sözleriyle gönderme yaptı: "Benim için yeni biten bir evliliğin ardından bu kadar çabuk, yeni ve ciddi bir ilişkiye başlamak zor! İnsanların önce tanışması, sonra dost olması ve bir yola girmeleri sevginin, saygının doğal akışı değil midir zaten…"

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan açıklaması

29 yaşındaki Hindistan, katıldığı bir programda Sandal'la sosyal medyada tanışıp konuşmaya başladıklarını söyleyerek adeta ilişkiyi itiraf etti. "Ona aşık olmayacak kadın tanımıyorum. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor" demişti.

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