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Mustafa Sandal'dan vücut şov

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, spora ağırlık vererek kas yaptı.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 07:07..
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Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini, geçen haziranda sona erdiren Emina Jahovic, yaşadığı stres yüzünden aşırı derecede zayıfladı. Sandal ise eski eşinin aksine stressiz spora ağırlık vererek fit vücuduyla dikkat çekti.

Mustafa Sandal'dan vücut şov

"YAMAN ÇOK HASSAS"

Sırbistan'ın bir gazetelye konuşan güzel şarkıcı, oğulları Yaman (10) ve Yavuz'un (6) daha çok küçük olduğunu ve boşanmayla ilgili konuları onlara açıklayamadığını belirtti. Yaman'ın bazı şeylerden haberdar olduğunu dile getiren Jahovic, "Yaman çok hassas bir çocuk. Boşanmamızı ona açıklamakta zorluk çekiyorum. dedi.

"KIZ KARDEŞİMDEN YARDIM ALIYORUM"

"Son dönemde uyku uyumamaya başladı ve bu da beni çok fazla üzüyor" ifadelerini kullandı. Kız kardeşinin psikiyatrist olduğuna dikkat çeken Sırp şarkıcı, "Sürekli kardeşimle çocuklarıma boşanma sonrası nasıl davranılması konusunda fikir alışverişinde bulunuyorum" dedi.

Emina'nın stresten kilo verdiği bu dönemde Mustafa Sandal da spor hayatına ağırlık vererek kas yapmaya başladı. Sandal, sık sık vücudunu gösteren fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.

Mustafa Sandal'dan vücut şov

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