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Mustafa Topaloğlu'nun hastaneden ilk fotoğrafı

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, dün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 14:20..
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Dün sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu, yakınları tarafından Üsküdar’da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

ALP KIRŞAN ZİYARET ETTİ

Ameliyat sonrası sağlığının yerine geldiği gözlenen Mustafa Topaloğlu’nu sunucu Alp Kırşan ziyarete gitti.

Sunucu Alp Kırşan sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşıma, “Abilerin abisinin sağlık durumu çok iyi, neşe kattık gecesine, yarın öbürgün taburcu olur kısmetse, dualarınızı esirgemeyin” notunu ekledi.

Mustafa Topaloğlu'nun hastaneden ilk fotoğrafı

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