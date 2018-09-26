Mustafa Topaloğlu'nun hastaneden ilk fotoğrafı

Dün sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu, yakınları tarafından Üsküdar’da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı.
ALP KIRŞAN ZİYARET ETTİ
Ameliyat sonrası sağlığının yerine geldiği gözlenen Mustafa Topaloğlu’nu sunucu Alp Kırşan ziyarete gitti.
Sunucu Alp Kırşan sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşıma, “Abilerin abisinin sağlık durumu çok iyi, neşe kattık gecesine, yarın öbürgün taburcu olur kısmetse, dualarınızı esirgemeyin” notunu ekledi.