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Mustafa Varank, yine gençlerin imdadına yetişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, alanındaki sorunları sosyal medyadan duyuran gençlerin problemlerini hemen çözüme kavuşturuyor.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 21:20..
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Mustafa Varank, yine gençlerin imdadına yetişti

Türkiye'nin yeni yönetim şekli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hedeflenen; bürokrasi yavaşlığından kurtulmayı ve hızlı adım atmayı en iyi uygulayan bakanlardan biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

GENÇ MUCİTLERİN İNTERNET SORUNUNU ÇÖZDÜ

Dün Twitter hesabından bakanlığın himayesiyle kurulan Deneyap atölyelerinde gençlerin teknolojik çalışmalarını paylaşan Mustafa Varank'a o atölyelerdeki gençlerden biri "Swot analizlerin yapıldığı, prototip çıkartılan, eğitim verilen, sınırsız kahve ve çayın ücretsiz olduğu bir alan. Bekleriz ama şuan internetimiz kesilmiş." diyerek sorununu bildirdi.

Mustafa Varank, yine gençlerin imdadına yetişti

Bu tweete "Sorun çözüldü mü?" diye karşılık veren Varank'a gençler "Teşekkürler Sn. Bakanım sorunumuz çözüldü, internetimiz tekrar bağlandı. Artık üstümüzde daha büyük bir yük var.Daha çok çalışacağız." diyerek teşekkür etti.

Mustafa Varank, yine gençlerin imdadına yetişti

Mustafa Varank, yine gençlerin imdadına yetişti

AR-GE LABORATUVARININ KAPATILMASINI ENGELLEMİŞTİ

Öte yandan Bakan Varank, geçtiğimiz günlerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi AR-GE Laboratuvarı'nın kapatılmasını engelleyerek üniversitelilerin çalışmasına yardımcı olmuştu.

Bakan Varank, Ar-Ge laboratuvarının kapanmasını engelledi haberi
Mustafa Varank, yine gençlerin imdadına yetişti

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