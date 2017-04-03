Mustafa Yeneroğlu: Yurtdışı seçmenin tercihi Evet

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun başkanlığını yaptığı, Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi bu yıl seçmenin iradesini sandığa yansıtabilmek için sistemli bir çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Avrupalı seçmeni oy kullanmaya teşvik için sokak sokak, ev ev dolaşan Yeneroğlu, Avrupa'da yaşayan Türk seçmenlerle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeneroğlu şunları söyledi:

"AB ORTALAMASI YÜZDE 20, TÜRKİYE ORTALAMASI YÜZDE 44"

"Bugün dünyanın 120 ülkesi, vatandaşlarına yurtdışı oy kullanımını sağlamış durumda. Bu kapsamda, çeşitli kampanyalarla seçmenlerinin her seçimde oy kullanım oranlarını artırmasını istiyorlar. Fakat her halükarda ulaşabildikleri maksimum rakamlar yüzde 40 civarında.

(1 Kasım seçimlerine göre çok daha fazla katılım oranı beklenen yurtdışındaki seçmenler İsviçre, Almanya ve Belçika gibi ülkelerin birçok merkezinde sandıklara akın ediyor)



Yine, AB parlamentosu seçimlerinde ülkelerde katılım durumu yüzde 20 ila yüzde 50 arasında. Bu yüzden, Türkiye’nin 1 Kasım seçimlerinde oy kullanım oranının yüzde 44 civarında olduğu gerçeği bile yurtdışında yaşayan Türklerin, Türkiye’ye olan muhabbetlerini ve aidiyetlerini göstermeye yeter de artar. Bu, aynı zamanda, yurtdışında yaşayan seçmenlerimizin beklentilerinin Avrupa’dan daha çok Türkiye’den yana olduğu gösteriyor.



(İsviçre'de de Berlin'deki gibi yurtdışı seçmenleri uzun kuyruklar oluşturdu)

YURTDIŞINDAKİ SEÇMENİN TÜRKİYE'YE İLGİSİ ARTIYOR

60 yıla aşkın bir süredir ülkelerinden uzak yaşayan bu insanların, Türkiye'ye her gittiklerinde karşılaştıkları olumlu manzara ve Türkiye ile Avrupa arasında gelişim düzeyinden kaynaklanan makasın azaldığını görmeleri onların, Türkiye seçimlerine olan ilgisini artıyor.

Başka bir deyişle, bizim göremediğimiz veya fark edemediğimiz detayları en ince ayrıntısına kadar gören bu insanlar, işte bu gelişmişliğe sebep olanları bir şekilde ödüllendirmek istiyor.

57 ÜLKEDE 120 TEMSİLCİLİKTEKİ HEYECAN MÜTHİŞ

Dolayısıyla isimsiz kahramanların 57 ülkede 120 temsilcilikteki heyecanı müthiş… 27 Mart’ta başlayan yurtdışındaki oy verme işlemi 9 Nisan’da son bulacak.

1 Kasım'da, yurtdışındaki 2 milyon 899 bin 59 seçmenden 1 milyon 298 bin 325 oy kullandı. Bu oyların yüzde 56,22'sini AK Parti, yüzde 18,20'sini HDP, yüzde 16,38'ini CHP ve yüzde 7,12'sini MHP almıştı.

YURTDIŞI SEÇMENİN OYLARINDA, EVET ÖNDE

1 Kasım Seçimlerinde Ak Parti ve MHP’nin aldığı toplam oy oranı yüzde 63 civarındaydı. Yurtdışında yaşayan seçmenlerin, oy kullanım oranlarından artış trendine göre, yurtdışı oy kullanım oranın 16 Nisan referandumda yüzde 50’yi rahatlıkla aşacağını ve yüzde 60 bandını zorlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

"HEDEFİMİZ 1,5 MİLYON OY"

Katılım artıkça da referanduma “Evet” diyeceklerin sayısının katlanacağını öngörebiliriz. Zira 1 Kasım seçimlerinde 243 binlik oy artışının 203 binlik kısmı Ak partiye yazılmıştı. An itibariyle 530 bin vatandaşın oy kullandığı referandum sürecindeki temel hedef 1 milyon 500 bin oya ulaşılması… Yani beklenti yüksek, hedefler büyük…"