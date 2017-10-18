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Musul barajı Peşmerge'den alındı

Irak hükümetine bağlı güçler Musul'un bulunduğu Ninova vilayetinde bazı yerlerin kontrolünü Peşmerge'den aldı.

18.10.2017 - 09:10
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Irak ordusu Kerkük'ün alınması ile başlanan IKBY operasyonunu hızla sürdürüyor. Peşmergeyi süpürerek çatışmasız bir şekilde yoluna devam eden Irak güçleri Barzani kontrolündeki Ninova bölgesini ele geçirdi.

Musul barajı Peşmerge'den alındı

MUSUL BARAJI MERKEZİ HÜKÜMETİN KONTROLÜNDE

Irak ordusunun yaptığı açıklamaya göre ele geçirilen yerler arasında kentin kuzeybatısında bulunan Musul barajı da bulunuyor.

DEAŞ'ın Irak'ın büyük bölümünü ele geçirdiği 2014 yılında sınırları dışında Kerkük ve Ninova vilayetine yerleşen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı silahlı Peşmerge güçleri, Irak ordusunun hafta sonunda başlattığı operasyonda mevzilerinden çekiliyorlar.

Musul barajı Peşmerge'den alındı

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