Müzeler için tanıtım atağı başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze gelirlerinin belli bir kısmını gelecek yıldan itibaren tanıtıma ayıracaklarını bildirerek, "Mart ayı itibarıyla müzelerle ilgili çok ciddi Türkiye genelinde tanıtım yapacağız. Uçaktan inilip körüğe geçildiği andan itibaren müze tanıtımlarını yurt dışındaki gibi görmeye başlayacaklar" dedi.

MÜZE GİRİŞ FİYATLARI

Bakan Ersoy, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin giriş fiyatlarına yapılan zamlar ve satış mağazalarındaki fiyatlar konusundaki eleştirilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Müzelerden elde edilen gelirin yüzde 85'inin yabancı misafirlerden kaynaklı, geri kalan yüzde 15'lik kısmın yaklaşık yüzde 7, yüzde 8'inin de Müzekart uygulamasından elde edilen gelirler olduğuna işaret eden Ersoy, kalan yüzde 7'lik bölümün de münferit girişleri kapsadığını aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

"MÜZE FİYATLARI GAYET UYGUN"

Müzekart sisteminin özellikle yerli ziyaretçileri korumak için geliştirildiğini anlatan Ersoy, güncel fiyatı 70 lira olan Müzekart ile bir yıl boyunca neredeyse tüm müzelere giriş yapılabildiğini belirtti.

Bakan Ersoy, "Müzekart aracılığıyla çok değil, ayda bir tane müze ziyaret etseniz ortalaması 6 liraya geliyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu fiyata müze yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama bulamazsınız" diye konuştu.

MÜZEKARTT'A YÜZDE 50 İNDİRİM

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Onlara da şimdi aynı uygulamayı getirdik. Geçen aydan itibaren Müzekart sahiplerine yüzde 25 ile yüzde 50'ye varan, hem yiyecek-içecek hem satılan eşyalarda olsun, indirim uygulanmaya başlandı. Biz bunun sözde kalmasını istemiyoruz, kendileriyle görüşmelerimiz devam ediyor, bunu da sözleşmenin bir parçası yapıp, yazılı hale getireceğiz. Yani biz Türk vatandaşlarını Müzekart ile korumaya devam edeceğiz" diye

MÜZELERDE TANITIM HAMLESİ BAŞLAYACAK

Müzelerin vatandaşlara yeterince tanıtılıp tanıtılmadığı konusuna da değinen Ersoy, "Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Müze gelirlerimizin, belli bir kısmını önümüzdeki seneden itibaren tanıtıma ayırıyoruz. Mart ayı itibarıyla göreceksiniz." dedi. Konuya ilişkin istatistiki çalışma yaptıklarını aktaran Ersoy, "Sınır kapısından geçip Türkiye'ye gelen turistlerin müze ziyaret etme oranı, Avrupa'nın ortalamasının yarısı kadar. En büyük sıkıntımız bu" ifadelerini kullandı.



