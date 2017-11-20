Muzu 'aşırı seksi' yediği için tutuklandı

Mısırlı ünlü şarkıcı Shyma, çekmiş olduğu klipte erotik bir şekilde muz yediği için tutuklandı. Hürriyet'in haberine göre, Mısır mahkemesi, '18 yaşının altındaki çocukların da kolaylıkla erişebileceği bir klibin porno içerikli olmaması gerektiği' gerekçesiyle şarkıcının tutuklanmasına karar verdi.





AHLAKSIZLIĞA SÜRÜKLÜYOR

Kararda 'kadının seks objesi olmadığı' belirtildi ve Mısırlı şarkıcının kullandığı figürlerin 'ahlaksızlığa' sürüklediği belirtildi.

Genç şarkıcı ise klibin üzerine gelen tepkilerin ardından Facebook hesabında, "Klibi izleyenler ve onu uygunsuz bir şekilde anlayan herkesten özür diliyorum." ifadesini kullandı. Shyma, klibin ardından bu şekilde sert tepkilerin geleceğini tahmin etmediğini söyledi.