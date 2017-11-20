taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8660
EURO
4,5365
ALTIN
160,60
PETR
62,5400

Muzu 'aşırı seksi' yediği için tutuklandı

Mısır’ın ünlü pop şarkıcısı Shyma, son klibinde iç çamaşırlarıyla erotik bir şekilde muz yediği gerekçesiyle tutuklandı.

20.11.2017 - 08:26
  1. Haberler
  2. Magazin

Mısırlı ünlü şarkıcı Shyma, çekmiş olduğu klipte erotik bir şekilde muz yediği için tutuklandı. Hürriyet'in haberine göre, Mısır mahkemesi, '18 yaşının altındaki çocukların da kolaylıkla erişebileceği bir klibin porno içerikli olmaması gerektiği' gerekçesiyle şarkıcının tutuklanmasına karar verdi.

Muzu 'aşırı seksi' yediği için tutuklandı

AHLAKSIZLIĞA SÜRÜKLÜYOR

Kararda 'kadının seks objesi olmadığı' belirtildi ve Mısırlı şarkıcının kullandığı figürlerin 'ahlaksızlığa' sürüklediği belirtildi.

Genç şarkıcı ise klibin üzerine gelen tepkilerin ardından Facebook hesabında, "Klibi izleyenler ve onu uygunsuz bir şekilde anlayan herkesten özür diliyorum." ifadesini kullandı. Shyma, klibin ardından bu şekilde sert tepkilerin geleceğini tahmin etmediğini söyledi.

Muzu 'aşırı seksi' yediği için tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Arjantin'de kayıp denizaltıdan sinyal gönderildi
Arjantin'de Patagonya açıklarında kaybolan denizaltı yedi kez sinyal gönderdi. 44 mürettebatın yaşıyor olma ihtimali heyecanlandırdı.
Helin Avşar: Sürprizlere açık olun
Hülya Avşar'on kardeşi Helin avşar'ın son görüntüsü herkesi şaşırttı.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e bebek baskısı
Kayınvalidesinin de ısrarı üzerine güzel oyuncu Fahriye Evcen, bir an önce anne olmak istiyor.
Sabri Sarıoğlu'ndan eşine doğum hediyesi yalı dairesi
Ünlü futbolcu, 8 aylık hamile eşi Yağmur Sarıoğlu'nu hediyeye boğuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

51
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

47
Almanya'da hükümet kurulamadı

Almanya'da hükümet kurulamadı

65
Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

53
Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

26
Fas'ta yardım izdihamı

Fas'ta yardım izdihamı

8
Lavrov'dan Soçi'deki toplantı hakkında kaçamak cevap

Lavrov'dan Soçi'deki toplantı hakkında kaçamak cevap

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM