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Nabi Avcı: Herakles Lahdi Türkiye'ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İsviçre'ye kaçırılan Herakles Lahdinin Türkiye’ye iade edileceğinin müjdesini verdi.

24.03.2017 - 14:37
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Bakan Nabi Avcı, bakanlıkta Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ile yaptığı görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Avcı, toplantı sırasında İsviçre’den Herakles Lahdiyle ilgili müjdeli bir haber geldiğini belirtti.

İSVİÇRE'DE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Avcı, lahdin 2010 yılında İsviçre'nin Cenevre gümrüğünde ele geçirildiğini hatırlattı ve lahdin Türkiye Perge kökenli, Herkül'le ilgili olduğunu belirtti.

Nabi Avcı: Herakles Lahdi Türkiye'ye getiriliyor

ROMA DÖNEMİNE AİT

Milattan önce 2'inci yüzyıl, Roma dönemine ait olan lahidin 235 santim boyunda, 112 santim genişliğinde olduğunu aktaran Bakan Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

ANTALYA'DA PERGE ANTİK KENTİNDE BULUNMUŞTU

"2010 senesinde Cenevre serbest limanında İsviçreli yetkililer tarafından gerçekleştirilen envanter kontrolü sırasında el konulmuştu. Cenevre Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir müşterek çalışma yürütüldü ve bu çalışmalar neticesinde Herakles Lahdinin Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde 1960'lı yıllarda meydana gelen kaçak kazılarda bulunduğuna ve yurt dışına çıkarıldığına ilişkin önemli delillere ulaşıldı.

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ İADE ETMEK İSTEMEDİ

Cenevre Başsavcılığı 21 Eylül 2015 tarihinde lahdin iadesine kara verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016 tarihinde Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza dairesi tarafından onaylandı. Daha sonra İsviçre Federal Mahkeme nezdinde itiraz edildi. Sonra da bu itiraz, girişimlerimiz sonucunda geri çekildi ve böylece itirazın geri çekilmesiyle birlikte iade kararı da kesinleşmiş oldu.

Nabi Avcı: Herakles Lahdi Türkiye'ye getiriliyor

YURT DIŞINDAKİ ESERLERİMİZİN İADESİ

Dolayısıyla lahid en kısa zamanda Türkiye'ye iade edilmiş olacak. Bu yurt dışındaki eserlerimizin iadesi bakımından önemli bir aşamaya işaret ediyor."

"TÜRKİYE'NİN BAZI TARİHİ ESERLERİ YURT DIŞINA KAÇIRILDI"

Türkiye'den Osmanlı döneminden başlayarak, çok sayıda tarihi eserin yurt dışına kaçırıldığını, görütürüldüğünü söyleyen Avcı, "Şimdi bunlar anlı şanlı bazı müzelerde maalesef kaçak eserler olmasına rağmen sergilenmeye devam ediliyor.

Tarafların çok iyi niyetli hareket etmesi halinde bile yasal süreçler bazen çok uzayabiliyor ama sonuçta alınabiliyor. Bunun diğer ülkelerdeki müzelere de, Türkiye'den götürülmüş eserlere sahip çıkan müzelere de örneklik teşkil etmesini diliyorum" dedi.

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