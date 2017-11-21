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Nadir görünen beyaz timsah objektiflere takıldı

Avustralya'nın Adeaide Nehri'nde üç metre uzunluğunda beyaz timsah görüldü.

21.11.2017 - 15:29
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Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentindeki bir kişi nehirde beyaz bir timsah gördüğünü ve timsahın yaklaşık olarak üç metre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Pearl adı verilen timsahın, 2014 yılında bir balıkçıyı öldürmesi nedeniyle uyutulan başka bir beyaz timsahla akraba olabileceği tahmin ediliyor.

Nadir görünen beyaz timsah objektiflere takıldı

BEYAZ TİMSAHLAR

Pearl ismindeki timsahın, "hypomelanism" adı verilen ve melanin pigmenti eksikliğinin yarattığı bir durum nedeniyle beyaz olduğu söylenirken, Charles Darwin Üniversitesi öğretim üyesi Adam Britton, Pearl'ün beyaz renkli olmasının genetik bir durum olduğunu veya kuluçka sırasında oluşmuş olabileceğini söyledi.

Nadir görünen beyaz timsah objektiflere takıldı

YEREL HALK SEVİNDİ

Britton, "Kuluçka sırasında eğer yumurta fazla ısınırsa, bu durum hücre bölünmesinde hatalara yol açıp mutasyonların gerçekleşmesine neden olabilir" dedi.

Nadir olarak görülen bir beyaz timsah olan Pearl'ün ortaya çıkmasına yerel halk sevinirken, ülkenin turizm operatörleri de, Pearl sayesinde bölgenin turizmin değerinin artacağını düşünüyor.

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