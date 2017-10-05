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Narkolepsi nedir

Narkolepsi, uygun olmayan durum ve zamanlarda uyku hali yaratan bir hastalıktır.

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Narkolepsi yani kronik uyku bozukluğu denen hastalıkta bir insan elinde olmadan olduğu yerde derin bir uykuya dalar. Uyku nöbetleri günde 25-30 kez tekrar edebilir.

HERHANGİ BİR YERDE BAŞLAYABİLİR

2 bin kişi de 1 görülen bu uyku hastalığı herhangi bir yerde başlayabilir. Yemek yerken, araç kullanırken, dans ederken veya yüzerken bile uyuyakalan hastalar vardır.Narkolepsi nedir

YAŞAM KALİTESİNİ BOZAR

Hasta kişi ne kadar uyursa uyusun hissettiği yorgunluğunu bir türlü gideremez. Tanınmaz veya uygun olarak ele alınmazsa kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde bozar.

Narkolepsi nedir

AŞAMALARI VARDIR

İlk aşamaları çok yorgun olan herkesin başına gelebilen uyuyakalma sendromuna benzese de, ilerleyen safhalarda katalepsi denilen ve kasların birkaç dakika süreyle gevşemesiyle sonuçlanan bir türe dönüşebilir.

Katalepside, hastalar ellerinde ne varsa aniden bırakır ve ağır bir uykuya dalar. Katalepsi nöbetleri genelde büyük heyecan tepkimeleriyle tetiklenir. Örneğin korkmak veya kahkaha atmak bile uyuyakalmakla sonuçlanabilir.

Narkolepsinin bir başka türü de halk arasında karabasan olarak tanımlanan uyku felci olarak bilinir. Hastalar uyuyakalmadan hemen önce veya uyandıktan hemen sonra bir çeşit felç geçiriyormuş gibi tamamen hareketsiz kalırlar. Bu durum en fazla birkaç dakika sürse de yorucu ve korkutucu olabilir.

Bu gibi hastalara, uykunun tehlike yaratacağı görevler (şoförlük, pilotluk vb.) verilemez.

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