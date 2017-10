Narsisizm nedir

Çağımızın en popüler kişilik bozukluğu olarak bilinen narsisizm TDK'da özseverlilik anlamına gelmektedir.

NARSİSİZM

Narsisizm, kişinin kendini beğenmesinde en zirve noktadır. Narsist kişilik bozukluğuna sahip olanlar kendini özel hissetmektedir. Kendini beğenmişlik olan narsisizm, boyutlarına göre kişiye zarar verebilmektedir. Narsist kişiler devamlı olarak ilgi ve övgü görmek isterler. Her zaman en iyiyi isteyip, en mükemmele ulaşmak için her şeyi göze alabilmektedirler. Toplum nezdinde zirvede gösterilmek isterler. Kendileri için çalışan bu kişiler, başkalarına saygı göstermez. Her zaman ben merkeziyetçi olan narsistler, istediğini başaramazsa büyük bir bunalıma girip, kendilerine zarar verirler.

NARKİSSOS EFSANESİ

Narsisizmin kökeni mitolojik karakter Narkissos'tan gelir. Efsaneye göre suda yansımasını gören Narkissos, kendine aşık olmuştur. Saatlerce su başında kalıp, kendi yansımasına hayran kalmıştır. Kendisine bakan bu yansımaya sarılmak isteyen Narkissos, o an suya düşer ve boğularak can verir. Bu mite göre esasen narsistlerin durumu açıklanmaktadır. Çünkü narsistler sudaki yansımalarına hayran olmaktadırlar.

KENDİNİ DEV AYNASINDA GÖREN BİR CÜCE

Narsisizm, mitolojik karakter Narkissos'tan geldiği gibi kendini çok sevme ve büyük görmedir. Narsist kişilik bozukluğu, kişinin kendisiyle ilgili ego duygularına fazla sahip olması, sürekli bir başarı kazanma isteği, hayranlık görme, eleştiriye kapalı olma ve empati yoksunluğu özelliklerine sahip olmasıdır.

Bencil ve ben merkeziyetçi kişiler olan narsistler, etraflarında hayran kitlesi oluşturup, kendini üstün görmeyi hedefler. İlgi ve övgüyle beslendikleri için sadece onları destekleyen ve övenleri yanında tutar. Fakat amaca giden yolda yapılacak ne varsa yaparlar ve başkalarını kullanır ve bir kenara atarlar.

Narsistler esasen kendini dev aynasında gören bir cücedir. Yaşadığı ve üstesinden gelemediği bastırdığı aşağılık kompleksinin bir esiridir. Sürekli onla baş etmek için kendini yüceltmek istemektedir.

GÜNÜMÜZ HASTALIĞI NARSİSİZM

Eski zamanlardan beridir var olan narsisizm, son yıllarda oldukça artış göstermektedir. Özellikle teknolojinin hayatımıza girmesiyle narsist kişilik bozukluğu olan kişi sayısı arttı. Sosyal medyadaki paylaşımlar, selfieler kişiyi narsisizme iten durumlar olmaktadır. Hayatının her anını sosyal medyada paylaşan kişi bu paylaşımlardan geri bildirim aldıkça kendine hayranlık duymaktadır.

Aynı zamanda kapitalizmle birlikte insanın sürekli bir tüketim halinde olması, reklamların sürekli 'daha fazlasına layıksınız' cümleleri, iş hayatında devamlı bir rekabet ortamı kişiyi narsist olmaya kadar götürüyor.