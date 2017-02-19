1,620 kez izlendi

Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'i tehdit etti

1,554 kez izlendi

1,463 kez izlendi

Aşk Ve Gurur 1.Tanıtım

1,681 kez izlendi

1,364 kez izlendi

2,156 kez izlendi

Bozdağ: CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmemesi samimi değil

3,859 kez izlendi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın restorana girmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

Konya'da tramvay durağında iki grup arasında çıkan kavgada biri çocuk iki kişi bıçakla ağır yaralandı.

Bahçeli, Ankara'da Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 20 yıl içinde Dünya dışı canlı olup olmadığına dair çok daha net bilgiler verebileceklerini duyurdu

NASA 20 yıla kadar uzayda canlı var mı cevaplayacak

Şentop, anayasa değişikliğine ilişkin "İstikrarı şu anki mevcut hükümet sistemi üretemiyor. Sistemin kendisi istikrar üretmeli." dedi.

Şentop: Sistemin kendisi istikrar üretmeli

1 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam bir soru damgasını vurdu.

2 Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, takım ruhundan dolayı ümitli olduğunu söyledi.

3 MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması Bahçeli, Ankara'da Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

4 Hollandalı ırkçı lider Faslılara pislik dedi Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin PVV lideri Geert Wilders, seçim kampanyasında Faslıları hedef aldı.

5 Bursa'da araç restorana girdi: 9 yaralı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın restorana girmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

6 Konya'da tramvay durağında bıçaklı kavga Konya'da tramvay durağında iki grup arasında çıkan kavgada biri çocuk iki kişi bıçakla ağır yaralandı.