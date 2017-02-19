NASA 20 yıla kadar uzayda canlı var mı cevaplayacak

NASA’nın önde gelen uzmanlarından Dr. Kevin Hand, ABD’nin Boston kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, “İnsanlık tarihinde ilk kez gerçekten Dünya’nın ötesinde biyolojinin işleyip işlemediğine dair temel soruyu yanıtlamak için görevler oluşturup, dışarı gidebilecek araçlar tasarlayabileceğiz” dedi.
ETKİLİ KEŞİF GÖREVLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Tarih de veren Hand, 2024 veya 2025’te son derece etkili keşif görevleri gerçekleştirebileceklerini vurguladı. Dr. Kevin Hand, Jüpiter gezegeninin uydularından Europa’nın buz kütlesinin altındaki okyanusu keşif göreviyle ilgilenen NASA biriminde görevli.