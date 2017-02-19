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NASA 20 yıla kadar uzayda canlı var mı cevaplayacak

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 20 yıl içinde Dünya dışı canlı olup olmadığına dair çok daha net bilgiler verebileceklerini duyurdu

19.02.2017 - 02:46
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NASA 20 yıla kadar uzayda canlı var mı cevaplayacak

NASA’nın önde gelen uzmanlarından Dr. Kevin Hand, ABD’nin Boston kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, “İnsanlık tarihinde ilk kez gerçekten Dünya’nın ötesinde biyolojinin işleyip işlemediğine dair temel soruyu yanıtlamak için görevler oluşturup, dışarı gidebilecek araçlar tasarlayabileceğiz” dedi.

ETKİLİ KEŞİF GÖREVLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tarih de veren Hand, 2024 veya 2025’te son derece etkili keşif görevleri gerçekleştirebileceklerini vurguladı. Dr. Kevin Hand, Jüpiter gezegeninin uydularından Europa’nın buz kütlesinin altındaki okyanusu keşif göreviyle ilgilenen NASA biriminde görevli.

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