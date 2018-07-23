NASA Güneş'e kaşif gönderiyor

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, ağustos ayı başında gizemlerini çözmek umuduyla Güneş'e keşif aracı gönderiyor.

GÜNEŞ'İN ÇEVRESİNİ 24 KEZ DÖNECEK

NASA'dan yapılan açıklamada, Parker Solar Probe (Parker Güneş Kaşifi) adı verilen otomobil büyüklüğündeki aracın, 6 Ağustos'tan sonra Delta 4 roketiyle fırlatılacağı bildirildi.

Parker Güneş Kaşifi'nin, yıldızın korona adı verilen milyon derecelik atmosferinde Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtildi.

SICAKLIĞIN GİZEMİ ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILACAK

Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor.

Kaşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Güneş'in aktif parçacıkları, yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının yarısından fazlasına erişiyor.

Bilim insanları, aracın ısıyı kesen kalkanının, görevi mümkün kılacağını ifade ediyor.