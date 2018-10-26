NASA'dan 'Cadılar bayramı' sürprizi

NASA; sosyal medyada milyonlarca takipçisi için 'Hayalet Nebula'ya ait görüntüleri yayınladı.

EVRENİN DERİNLİKLERİNDEKİ EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi paylaştı.

2020 YILINDA EMEKLİ OLACAK

2020 yılında görevü James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.