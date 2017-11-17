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NATO tatbikatındaki skandalın perde arkası

NATO, tatbikattaki skandalla ilgili olarak bir teknisyen ve subayın ordudan atıldığını açıklamıştı.

17.11.2017 - 16:41
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NATO

Tatbikatta, düşman safları tespit etmek için soğuk savaş döneminden kalan bazı liderlerin büstleri kullanılıyordu.

TÜRK SUBAYLARI FARK ETTİ

Müşterek muharebe merkezinin medya teknisyeni, bir internet sitesinde liderleri ararken Atatürk portresine ve büstüne denk geldi, hedef olarak seçti. Olay, tatbikata katılan Türk subaylar tarafından fark edildi. Medya teknisyeni görevden alındı ve özür dilediği açıklandı.

TÜRK KÖKENLİ NORVEÇ SUBAYI

İkinci olay, 15 Kasım'da yaşandı. NATO içerisinde askerlerin ve subayların iletişimi için kullanılan sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına açılmış sahte bir hesapla NATO aleyhinde, müttefikler aleyhinde paylaşımlarda bulunuldu. Bu durum, NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Türk subaylar tarafından tespit edildi.

Sahte hesap açan kişinin Türk kökenli bir Norveç subayı olduğu belirlendi. Subay ordudan atıldı.

ÖZÜR MEKTUBU

Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Genelkurmay'dan özür diledi. Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı da konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

TÜRK ASKERLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'teki NATO tatbikatında düşman tablosunda Atatürk ve kendisinin isminin yer alması nedeniyle 40 askeri geri çektiklerini açıklamıştı.

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NATO tatbikatındaki skandalın perde arkası

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