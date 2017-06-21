NATO uçağı, Rus uçağını taciz etti

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru seyrettiği sırada NATO'ya bağlı bir F-16, bakanın uçağına yaklaşma girişiminde bulundu.
Şoygu'nun uçağına refakat eden Rus Su-27 tipi savaş uçağı, F-16 ile bakanın uçağı arasında girerek önleme yaptı.
'SU-27 SİLAHLARINI GÖSTERİNCE F-16 UZAKLAŞTI'
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağında bulunan Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Su-27'nin kanatlarını hareket ettirerek silahlarını göstermesinin ardından F-16 yönünü değiştirdi ve bölgeden uzaklaştı.
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