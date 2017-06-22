Rus ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre; NATO'ya ait F-16 uçağının Baltık suları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına tehlikeli bir şekilde yakınlaştığı, fakat Rus Su-27 uçağının bu durumu engellediği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Rus basınında yayınlanan görüntülerde, Rus savaş uçağı Su-27 iki uçağın arasına girerek F-16'ya yaklaşıp kanatlarının altının mühimmat yüklü olduğunu göstererek NATO uçağı ile Savunma Bakanlığı uçağının arasına giriyor.

İşte o anlar;

NATO ve Rus savaş uçaklarının yakınlaşması VİDEO

BİRLİKLERİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu olayın ardından yaptığı açıklamafa, NATO'nun saldırgan eylemleri nedeniyle Rusya'nın batı bölgelerindeki askeri birlikleri güçlendirdiklerini söyledi.