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NATO ve Rus savaş uçaklarının yakınlaşması

NATO uçağının Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun içinde bulunduğu uçağı taciz ettiği görüntüler yayınlandı.

22.06.2017 - 10:25
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Rus ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre; NATO'ya ait F-16 uçağının Baltık suları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına tehlikeli bir şekilde yakınlaştığı, fakat Rus Su-27 uçağının bu durumu engellediği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Rus basınında yayınlanan görüntülerde, Rus savaş uçağı Su-27 iki uçağın arasına girerek F-16'ya yaklaşıp kanatlarının altının mühimmat yüklü olduğunu göstererek NATO uçağı ile Savunma Bakanlığı uçağının arasına giriyor.

İşte o anlar;

NATO ve Rus savaş uçaklarının yakınlaşması VİDEO

BİRLİKLERİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu olayın ardından yaptığı açıklamafa, NATO'nun saldırgan eylemleri nedeniyle Rusya'nın batı bölgelerindeki askeri birlikleri güçlendirdiklerini söyledi.

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