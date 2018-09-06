Nazlı Ilıcak hakkında müebbet hapis istemi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Nazlı Ilıcak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ilıcak’ın ’Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcının mütalaasının ardından söz alan Ilıcak, "Ben belge yayınlamadım. Sadece belge içeriğine dair açıklamada bulundum. Mütalaaya karşın savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum" dedi.

Ilıcak’ın mütalaaya karşın savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.