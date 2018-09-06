taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.41535
Euro
7.42495
Altın
1196.5755
Borsa
93274.15

Nazlı Ilıcak hakkında müebbet hapis istemi

FETÖ'ye yönelik soruşturmada yargılanan Nazlı Ilıcak'ın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İHA | 06.09.2018 - 13:06..
  1. Haberler
  2. Gündem

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Nazlı Ilıcak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ilıcak’ın ’Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcının mütalaasının ardından söz alan Ilıcak, "Ben belge yayınlamadım. Sadece belge içeriğine dair açıklamada bulundum. Mütalaaya karşın savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum" dedi.

Ilıcak’ın mütalaaya karşın savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Nazlı Ilıcak hakkında müebbet hapis istemi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

110
IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

182
Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

286
Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

313
Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

232
Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

256
Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM