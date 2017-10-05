Nazofarenks CA nedir

Nazofarenks CA'nın nedenleri, belirtileriyle ilgili tüm bilgiler bu yazıda.

NAZOFARENKS CA NEDİR?

Sağlık alanında 'Nazofarenks CA' olarak geçen hastalığın Türkçesi 'geniz kanseri'dir.

Nazofarenks (geniz) burnun gerisinde, yutağın üst kısmında, kafa tabanında yer alan, önde burun boşluğuna, aşağıda boğaza, yanlarda östaki tüpü aracılığıyla orta kulağa açılım gösteren bir boşluktur.

Yani küçük dil diye bilinen uvulanın arka üst kısmından burun arka kısmına kadar olan bölgedir.

Bu bölge, komşuluk yolu ile burun, beyin, yumuşak damak, ağız içi, yutak ve ostaki borusu vasıtasıyla da kulaklarla yakın ilişki içerisindedir. Bu bölge solunum sistemimizin bir parçası olması dışında koruyucu sistemimizin elemanlarını da içerir. İçerdiği bu lenfoid dokular yanında tükrük salgılayan bezleri de vardır. Sesin oluşumunda, kulağın ve burunun boşaltımında da fonksiyon yapar.

Diğer kulak burun boğaz hastalıkları ile benzer şikayetleri göstermesi ve hastanın hastanın doktara geç başvurması nedeniyle erken dönemlerde sıklıkla gözden kaçırılabilmektedir.

NAZOFARENKS CA'NIN NEDENLERİ NEDİR?

Nazofarenks kanserleri özellikle Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde daha sık gözlenen bir kanser türüdür. Bu bölge kanserleri ileri yaşlarda daha sık görülmesine karşın, genç yaştaki hastalarda da gözlenebilmektedir. Kötü beslenme, enfiye çekilmesi ve tütsülenmiş yiyecek tüketilmesi, nitrozaminler ve polilik hidrokarbon gibi kimyasal maddelerle temas etme öne sürülen risk faktörleridir. Kronik burun enfeksiyonlarıda risk faktörlerindendir.

IRKSAL EĞİLİM: Çin ve güneydoğu asya da diğer uluslara göre 10-15 kat daha sık görülür.

HEREDİTE: bu kanserler bazı ailelerde daha sık görülür, aynı aileden 5 kişide görüldüğü dahi olmuştur.

SİGARA: içenlerde tüm solunum yolu kanserlerinde olduğu gibi sık sık görülür.

HORMONAL NEDENLER: Erkeklerde fazla görülmesinden dolayı yapılan araştırmalarda OSTROJEN yüksekliği tesbit edilmiştir.

LİKİT KOKLAMA, ENFİYE KULLANIMI: Özellikle doğu afrikada fazla kullanılan likit ve enfiyelerin, benzypiren vebirçok karsinojenik maddeler içerdiği tesbit edilmiştir.

VİRÜSLER YETERSİZ BESLENME: Karbonhidrattan zengin, proteinden ve A,B vitaminlerinden yoksun beslenme görülme sıklığını artırır.

KÖTÜ HİJYENİK KOŞULLAR görülme sıklığını artırır.

NAZOFARENKS CA'NIN BELİRTİLERİ NEDİR?

Burun tıkanıklığı

Burun kanaması

Genizden konuşma ve konuşma bozukluğu

Tek ya da çift taraflı işitme kaybı, uğultu (orta kulakta sıvı birikimine bağlı)

Boyunda şişlik (tek ya da çift taraflı)

Şaşılık, çift görme, görme bozuklukları

Yüzde uyuşukluk, karıncalanma, ağrı

Koku alma bozuklukları

İçilen sıvıların burundan gelmesi





