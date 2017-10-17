Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor

Uzun süredir ekranda olmayan Nebahat Çehre, ticarete atılıyor. 'Neden yaşlanmıyorsun' sorularından sıkılan oyuncu, bu işi paraya dökmeye karar verdi. Çehre'nin 12 adet cilt bakım ürünü, kasım ayında raflardaki yerini alacak.

KENDİ MARKASINI KURDU

Bir senedir bu proje üzerinde çalışan Çehre, bir araya geldiği kimyagerlere, cildine özel uyguladığı formülleri en ince ayrıntısına kadar anlattı. Laboratuvara gidip, çalışmalarla ilgili ekiple görüşen sanatçı, hazırlanan ürünleri kendi denedikten sonra, beğendiklerine onay verdi.