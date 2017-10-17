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Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor

Usta oyuncu Nebahat Çehre, cildine uyguladığı özel formüllerden hazırlanan 12 cilt bakım ürününü, kasım ayında piyasaya çıkaracak.

17.10.2017 - 07:25
  1. Haberler
  2. Magazin

FF

Uzun süredir ekranda olmayan Nebahat Çehre, ticarete atılıyor. 'Neden yaşlanmıyorsun' sorularından sıkılan oyuncu, bu işi paraya dökmeye karar verdi. Çehre'nin 12 adet cilt bakım ürünü, kasım ayında raflardaki yerini alacak.

KENDİ MARKASINI KURDU

Bir senedir bu proje üzerinde çalışan Çehre, bir araya geldiği kimyagerlere, cildine özel uyguladığı formülleri en ince ayrıntısına kadar anlattı. Laboratuvara gidip, çalışmalarla ilgili ekiple görüşen sanatçı, hazırlanan ürünleri kendi denedikten sonra, beğendiklerine onay verdi.

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