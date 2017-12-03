Neçirvan Barzani Elysee Sarayı'nda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yi Elysee Sarayında kabul etti.Heyetler arası görüşme sonrasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de hazır bulundu.

REFERANDUM KONUŞULDU: TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ

Macron, Irak'taki Kürtlerin haklarına önemi verdiğini belirterek Barzani ile terörle mücadele ve peşmerge konularının görüşüldüğünü ve konuşulduğunu söyledi. Macron referanduma da değindiklerini, Fransa’nın, Irak'ın güçlü olmasına ve toprak bütünlüğüne önem verdiğini söyledi ve ekim ayının sonunda Irak'ın kuzeyinde sağlanan ateşkesin önemli bir gelişme olduğun belirterek "Fransa, Irak'ta yapıcı ve ulusal bir diyaloğun oluşması çağrısında bulunuyor" dedi.

"FEDERAL KONTROLÜN MEŞRULUĞU TANINMALI"

Bu diyalog çerçevesinde Irak'ın sınırlarının federal kontrolün meşruluğu tanınması gerektiğini ve Fransa'nın Irak'ın bütünlüğü ve Kürtlerin haklarını korunması için elinden geleni yapacağını belirten Macron, genç yönetime güvendiğini ve gelecek hafta ve aylarda bu diyaloğun sürmesi için Fransa’nın her şeyi yapacağını söyledi.

İBADİ'YLE DE GÖRÜŞECEK

Macron ayrıca sorunların çözüme kavuşmasının Erbil ile Bağdat yönetimi arasındaki diyaloğa bağlı olduğunu da söyledi ve bu toplantının sonrasında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşeceğini dile getirdi.

"BAĞDAT YÖNETİMİYLE SORUNUMUZ YOK"

Barzani, Irak'ta yaşana sorunları çözmek için Fransa'nın önemli bir rol oynadığını Anayasal çerçevede Irak'ın bütünlüğünden taraf olduklarını Bağdat yönetimi ile bir sorunları olmadığını ve Irak yönetimi ile anayasal çerçevede bütün sorunları çözmek için müzakere başlatmaya hazır olduklarını ifade etti.

“Biz anayasa ve Irak'ın bütünlüğünden yanayız.Referandum ile ilgili yeni bir süreçteyiz, referandum bitti. Bu konu ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Federal mahkemenin kararına saygı duyuyoruz.” dedi. Barzani ayrıca “bizim için önemli olan Irak'ta bütünlük sağlanıp sağlanamayacağıdır” ifadesini kullandı.

HAŞDİ ŞABİ ÇAĞRISI

Irak'a seslenen Macron, Batılı liderlerden konuyla ilgili duyulmaya pek alışık olunmayan bir çıkış yaparak Şii Haşdi Şabi de dahil olmak üzere tüm milislerin dağıtılmasını istedi. Macron "Aşamalı bir silahsızlaştırma sürecine girilmesi, özellikle son birkaç yıldır Irak'a yerleşen Halk Seferberlik Güçleri'nin (Haşdi Şabi) silahsızlandırılması ve tüm milislerin aşamalı olarak dağıtılması önemli" diye konuştu.