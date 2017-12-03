taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Neçirvan Barzani Elysee Sarayı'nda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron IKYB Başbakanı Neçirvan Barzani'yi Elysee Sarayı'nda kabul etti.

DHA | 03.12.2017 - 10:32..
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yi Elysee Sarayında kabul etti.Heyetler arası görüşme sonrasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de hazır bulundu.

REFERANDUM KONUŞULDU: TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ

Macron, Irak'taki Kürtlerin haklarına önemi verdiğini belirterek Barzani ile terörle mücadele ve peşmerge konularının görüşüldüğünü ve konuşulduğunu söyledi. Macron referanduma da değindiklerini, Fransa’nın, Irak'ın güçlü olmasına ve toprak bütünlüğüne önem verdiğini söyledi ve ekim ayının sonunda Irak'ın kuzeyinde sağlanan ateşkesin önemli bir gelişme olduğun belirterek "Fransa, Irak'ta yapıcı ve ulusal bir diyaloğun  oluşması çağrısında bulunuyor" dedi.

Neçirvan Barzani Elysee Sarayı'nda

"FEDERAL KONTROLÜN MEŞRULUĞU TANINMALI"

Bu diyalog çerçevesinde Irak'ın sınırlarının federal kontrolün meşruluğu tanınması gerektiğini ve Fransa'nın Irak'ın bütünlüğü ve Kürtlerin haklarını korunması için elinden geleni yapacağını belirten Macron, genç yönetime güvendiğini ve gelecek hafta ve aylarda bu diyaloğun sürmesi için Fransa’nın her şeyi yapacağını söyledi.

İBADİ'YLE DE GÖRÜŞECEK

Macron ayrıca sorunların çözüme kavuşmasının Erbil ile Bağdat yönetimi arasındaki diyaloğa bağlı olduğunu da söyledi ve bu toplantının sonrasında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşeceğini dile getirdi.

"BAĞDAT YÖNETİMİYLE SORUNUMUZ YOK"

Barzani, Irak'ta yaşana sorunları çözmek için Fransa'nın önemli bir rol oynadığını Anayasal çerçevede Irak'ın bütünlüğünden taraf olduklarını Bağdat yönetimi ile bir sorunları olmadığını ve Irak yönetimi ile anayasal çerçevede bütün sorunları çözmek için müzakere başlatmaya hazır olduklarını ifade etti.

“Biz anayasa ve Irak'ın bütünlüğünden yanayız.Referandum ile ilgili yeni bir süreçteyiz, referandum bitti. Bu konu ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Federal mahkemenin kararına saygı duyuyoruz.” dedi. Barzani ayrıca “bizim için önemli olan Irak'ta bütünlük sağlanıp sağlanamayacağıdır” ifadesini kullandı.

Neçirvan Barzani Elysee Sarayı'nda

HAŞDİ ŞABİ ÇAĞRISI

Irak'a seslenen Macron, Batılı liderlerden konuyla ilgili duyulmaya pek alışık olunmayan bir çıkış yaparak Şii Haşdi Şabi de dahil olmak üzere tüm milislerin dağıtılmasını istedi. Macron "Aşamalı bir silahsızlaştırma sürecine girilmesi, özellikle son birkaç yıldır Irak'a yerleşen Halk Seferberlik Güçleri'nin (Haşdi Şabi) silahsızlandırılması ve tüm milislerin aşamalı olarak dağıtılması önemli" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Rusya'nın çocuk askerleri
Rusya'daki askeri okullarda çocuklar çok küçük yaşlarda silah kullanımını da öğreniyor.
İran’dan füze resti
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Güçler Sözcüsü General Mesut Cezayiri, "İran İslam Cumhuriyetinin füze gücü tartışma konusu olamaz" dedi.
İtalyan rahip cinsel taciz suçundan yargılanacak
İtalya'nın Sicilya adasında bir rahip, küçük yaştaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
ABD-Suudi ittifakının Kudüs oyunu
ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmak istiyor. İddiaya göre Suudi Arabistan, Katar'a savaş açarak bölgeyi oyalayacak. ABD ve İsrail de bu karışıklıktan faydalanacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Bulut: Arda Turan transfer olacak

Ahmet Bulut: Arda Turan transfer olacak

39
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

41
MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

21
Dursun Özbek’i Fikret Orman uğurladı

Dursun Özbek’i Fikret Orman uğurladı

22
Çocukları mahkeme kararıyla alınan annenin isyanı

Çocukları mahkeme kararıyla alınan annenin isyanı

86
Bir kap dolusu bozuk parayı ATM'den hesabına yatırdı İZLE

Bir kap dolusu bozuk parayı ATM'den hesabına yatırdı İZLE

30
Nepalli öğrencilerden Göztepelilere vefa İZLE

Nepalli öğrencilerden Göztepelilere vefa İZLE

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM