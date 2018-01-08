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Neçirvan Barzani: Türkiye önemli bir devlet

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile eskisi gibi iyi ilişkiler içinde olmayı istediklerini belirtti.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 17:42..
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Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra bölgedeki siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR DEVLET

IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin devam ettiğini belirten Barzani, şunları söyledi: "İki taraf arasındaki diyalog kanalları her zaman açık. Türkiye'deki yetkililerle bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Ankara ziyareti için belirlenmiş bir takvim yok. Türkiye ile aramızda yeniden eski iyi ilişkilerin kurulmasını istiyoruz. Türkiye, IKBY için önemli bir devlet."

BAĞDAT İLE ANLAŞMAYA HAZIRLAR

Öte yandan Bağdat'la aralarındaki ihtilafların ortadan kaldırılması ve sorunların çözüme kavuşturulması için diyaloğa hazır olduklarını kaydeden Barzani, Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un iki hafta önce gönderdiği uzlaşı mektubuna 'Bağdat'ın hazır olması halinde masaya oturabilecekleri' yanıtını verdiklerini ifade etti.




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