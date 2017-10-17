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Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Şener, Ortadoğu'da herkese silah satarak hep kazanmak isteyen Amerika'nın oyununu Türkiye'nin bozduğunu söyledi.

17.10.2017 - 08:34
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Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

nedim

Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Nedim Şener, ABD ile Türkiye arasında gerilen ilişkileri değerlendirdi.

Amerika'nın farklı politikalarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırma çabası içerisine girdiğini ifade eden Şener, Türkiye'nin İran ve Irak'la ortaklık içerisinde Amerika'nın Ortadoğu'daki planını bozduğunu ifade etti.

"YİNE KAZANAN AMERİKALILAR OLACAK"

Peşmergenin ve Irak ordusunun elinde Amerika silahları olduğuna dikkat çeken Nedim Şener, "Karikatürize edersek; kim ölürse onun karşısında hayatta kalan elinde Amerikan silahıyla hayatta kalmış olacak. Yani yine kazanan Amerikalılar olacak." dedi.

Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi VİDEO

"BUNU BOZAN ORTAKLIK.."

Şener, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunu bozan ortaklık ise Türkiye-İran-Irak yani Kerkük operasyonuna zemin hazırlayan ortaklık oldu. Onlar Türkiye'yi güvenilir müttefik olarak görmüyor. Peki Amerika ne kadar güvenilir bir müttefik?"

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