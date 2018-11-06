İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Turgut Görgeç, gençlik yıllarında Neşat Ertaş'tan etkilenerek bağlama çalıp türkü söylemeye başladı.

NEŞET ERTAŞ HAYRANI

Tasarımı kendisine ait kamyonetiyle pazarlarda hırdavat tezgahı açan Turgut Görgeç, boş zamanlarında evinde çaldığı Neşet Ertaş'ın türkülerini pazarlara da taşıdı.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Karaburun, Mordoğan gibi turistik bölgelerin semt pazarlarında taşınabilir hoparlörle sazının ve türkülerinin sesini duyuran Görgeç'in bu şekilde satış yapması, kısa sürede esnafın ve alışverişe giden vatandaşların beğenisini kazandı.

Neşat Ertaş'ın türkülerini tezgahına taşıdı VİDEO

NEŞET ERTAŞ'I ÖRNEK ALDI

Turgut Görgeç, merhum babasının da Neşet Ertaş'ı çok sevdiğini, hep onun türkülerini dinleyerek büyüdüğünü, hayatı boyunca kendisine hep bu halk ozanını örnek aldığını söyledi.

"ESERLERİNİ YAŞATMAK İSTİYORUM"

Neşet Ertaş ile çok istemesine rağmen tanışamadığını, vefat haberini televizyonlardan öğrendiğinde günlerce üzüldüğünü belirten Görgeç, "Onun ölümünün ardından bendeki sevgisi daha da arttı. Ben de onun eserlerini yaymak ve sevdirmek gayesine düştüm. Pazarlarda onun eserlerini çalmaya çalışıyorum" dedi.