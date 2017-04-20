Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

Türkiye'de polise karşı duranların yanlarında yer alan Nesrin Cavadzade, New York'ta 3 polis memuruyla fotoğrafını paylaşınca, Gezicilerin hedefi oldu.
Gelen eleştirilere dayanamayan Cavadzade, Instagram hesabını kapatarak olayı unutturmaya çalıştı.
HESABI YENİDEN AKTİF ETTİ
Türkiye'nin sandıktaki kararı 'evet' olunca Instagram'a geri dönen Nesrin Cavadzade, paylaşımlarına devam ediyor.
Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı son fotoğraf;
FOTOĞRAF: Gezi olayları
FOTOĞRAF: Nesrin Cavadzade, Amerikan polisiyle birlikte
Nesrin Cavadzade Instagram hesabını kapattı haberi