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Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

Gezi olaylarında polisin karşısında yer alan Nesrin Cavadzade, ABD polisiyle fotoğraflarını paylaşınca Instagram hesabını kapatmıştı.

20.04.2017 - 15:39
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Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

Türkiye'de polise karşı duranların yanlarında yer alan Nesrin Cavadzade, New York'ta 3 polis memuruyla fotoğrafını paylaşınca, Gezicilerin hedefi oldu.

Gelen eleştirilere dayanamayan Cavadzade, Instagram hesabını kapatarak olayı unutturmaya çalıştı.

HESABI YENİDEN AKTİF ETTİ

Türkiye'nin sandıktaki kararı 'evet' olunca Instagram'a geri dönen Nesrin Cavadzade, paylaşımlarına devam ediyor.

Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı son fotoğraf;

Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

FOTOĞRAF: Gezi olayları

Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

FOTOĞRAF: Nesrin Cavadzade, Amerikan polisiyle birlikte

Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

Nesrin Cavadzade Instagram hesabını kapattı haberi

Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

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