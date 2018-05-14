Netanyahu Trump'ın Kudüs ve İran kararından memnun

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacak olmasından dolayı yapılan Gala'ya katılan Netanyahu, halkını katlettiği Filistin ile yapılacak herhangi bir barış anlaşmasında "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kalacağını" söyledi.

"İSRAİL-ABD MÜTTEFİKLİĞİ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

ABD Başkanı Donald Trump'a söz konusu kararlarından dolayı teşekkür eden Netanyahu, bu kararla İsrail ile ABD arasındaki müttefikliğin hiç olmadığı kadar güçlü hale geldiğini belirtti.

Netanyahu, galaya katılan, aralarında Avusturya ve Romanya gibi ülkelerin de bulunduğu 32 devletin diplomatlarına büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma çağrısı yaparak, bu adımın "barışı kolaylaştıracağını" iddia etti.

"Yeruşalayim"in (Kudüs'ün İbranice eski adı) Yahudilerin "bin yıllık başkenti" ve İsrail devletinin "uzun yıllardır başkenti" olduğunu ileri süren Netanyahu, "Herhangi bir barış anlaşmasında Kudüs, İsrail'in başkenti olarak kalacaktır." diye konuştu.

NETANYAHU TRUMP'IN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİNDEN MEMNUN

Netanyahu ayrıca, ABD'nin 2015 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden de memnun olduklarını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.

Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.