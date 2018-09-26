Netanyahu'dan Suriye'ye saldırı mesajı

Geçen hafta Suriye'de bir Rus askeri uçağının düşürülmesi sonrası başlayan ve Moskova'nın Esad rejimine S-300 hava savunma sistemi verme kararıyla artan Rusya krizini görüşmek üzere toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'ne Başbakan Netanyahu başkanlık etti.

RUSYA İLE KOORDİNASYONA DEVAM

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bakanların Esad rejiminin "sorumsuz davranışı" sonucu vurulan uçakta hayatını kaybeden 15 Rus askerin ailelerinin yaşadığı üzüntüleri paylaştığı ifade edildi.

Kabinenin İsrail ordusuna "İran'ın Suriye'ye yerleşme girişimlerine" karşı gerekli adımları atmayı sürdürme ve Rusya ile koordinasyona devam etme talimatı verdiği aktarıldı.

Toplantının ardından Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine hareketinden önce Tel Aviv'deki havalimanında basın mensuplarına konuşan Netanyahu, "İsrail'in güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız." diyerek Suriye'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.