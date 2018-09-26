taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1759
Euro
7.27365
Altın
1201.1745
Borsa
99292.47
Gram Altın
238.47

Netanyahu'dan Suriye'ye saldırı mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız." diyerek saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.

AA | 26.09.2018 - 03:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Geçen hafta Suriye'de bir Rus askeri uçağının düşürülmesi sonrası başlayan ve Moskova'nın Esad rejimine S-300 hava savunma sistemi verme kararıyla artan Rusya krizini görüşmek üzere toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'ne Başbakan Netanyahu başkanlık etti.

Netanyahu'dan Suriye'ye saldırı mesajı

RUSYA İLE KOORDİNASYONA DEVAM

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bakanların Esad rejiminin "sorumsuz davranışı" sonucu vurulan uçakta hayatını kaybeden 15 Rus askerin ailelerinin yaşadığı üzüntüleri paylaştığı ifade edildi.

Kabinenin İsrail ordusuna "İran'ın Suriye'ye yerleşme girişimlerine" karşı gerekli adımları atmayı sürdürme ve Rusya ile koordinasyona devam etme talimatı verdiği aktarıldı.

Toplantının ardından Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine hareketinden önce Tel Aviv'deki havalimanında basın mensuplarına konuşan Netanyahu, "İsrail'in güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız." diyerek Suriye'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ersun Yanal İstanbul'da

Ersun Yanal İstanbul'da

37
Avrupa Birliği Türkiye'ye para yardımını kesti

Avrupa Birliği Türkiye'ye para yardımını kesti

46
CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

28
Otobüs şoförü minik kediyi ezilmekten kurtardı

Otobüs şoförü minik kediyi ezilmekten kurtardı

8
Manchester United Lig Kupası'ndan elendi

Manchester United Lig Kupası'ndan elendi

3
Genç Dünya Şampiyonu Kerem'in idolü Hamza Yerlikaya

Genç Dünya Şampiyonu Kerem'in idolü Hamza Yerlikaya

5
Çin'den Venezuela'ya yüzen hastane

Çin'den Venezuela'ya yüzen hastane

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM