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Netanyahu'dan Trump açıklamasına ilk tepki

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması'ına İsrail yönetiminden ilk tepki geldi. Netanyahu kararı takdir ile karşılarken, Kudüssüz barış olmaz mesajı verdi.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 21:33..
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Netanyahu'dan Trump açıklamasına ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ün aidiyetine ilişkin kararına ilk açıklama geldi. İsrail tarafından gelen ilk açıklamada Başbakan Netanyahu " Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak içermeyen bir barış mümkün değil." sözleriyle karşılık verdi.

Netanyahu'dan Trump açıklamasına ilk tepki

TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

İsrail’den ilk tepki ise Başbakan Benyamin Netanyahu’dan geldi. Netanyahu, kararı "tarihi bir dönüm noktası" olarak niteledi. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ise bir açıklama yapacak.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence önümüzdeki günlerde Ortadoğu’yu ziyaret edecek.

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