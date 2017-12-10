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Netanyahu'ya yolsuzluk protestosu

İsrail’de hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu on binlerce İsrailli tarafından protesto edildi.

AA | 10.12.2017 - 09:32..
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Yolsuzluk soruşturmasından polise altı kez ifade veren Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı kitlesel gösteriler devam ediyor.

30 BİN KİŞİ PROTESTO ETTİ

Geçtiğimiz hafta sonu Tel Aviv'de toplanan yaklaşık 30 bin kişinin yaptığı protesto gösterisinin ardından bu hafta da on binlerce kişi, "Utanç Yürüyüşü" adını verdikleri gösteriyi yaptı.

Netanyahu'ya yolsuzluk protestosu

Tel Aviv'in Rotschild Bulvarı'nda toplanan göstericiler, "Yolsuzluğa son", "Solcu da değiliz, sağcı da değiliz, dürüstüz" ve "Defol Netanyahu" yazılı pankartlar açtı.

YASAYLA KENDİNİ KORUMA ALDI

"Netanyahu'yu yolsuzluk davasından kurtarmak" için hazırlandığı eleştirilerine yol açan, polisin üst düzey devlet yöneticileriyle ilgili soruşturmalarda savcılara dava açma tavsiyesinde bulunma yetkisini elinden alan yasa tasarısına karşı öfkelenen kalabalık, Netanyahu'nun hapse atılmasını istiyor.

Geçen haftaki gösterilerin ardından Netanyahu, söz konusu yasanın devam eden davalara etki etmeyeceğini açıklayarak eleştirilere cevap vermişti.

Netanyahu'ya yolsuzluk protestosu

BAŞSAVCININ EVİNİN ÖNÜNDE HER HAFTA PROTESTO

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında ayak sürüdüğü iddiasıyla eleştirilen Başsavcı Avichai Mendelblit'in Petah Tikva şehrindeki evinin önünde de son bir yıldır her cumartesi protesto gösterisi düzenleniyor.

İlk başlarda onlarla ifade edilen göstericilerin sayısı birkaç bine kadar çıktı.

Netanyahu'ya yolsuzluk protestosu

NETANYAHU 6 KEZ İFADE VERDİ

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise altı kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.

İddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

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