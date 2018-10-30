Netflix'den Osmanlı dizisi

Netflix, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alacak.
12 YAŞINDAN BAŞLAYACAK
6 bölüm şeklinde yayınlanacak olan Ottoman Rising, Fatih Sultan Mehmet'in, 12 yaşında padişah olmasıyla yaşanan olayları da mercek altına alacak.
Filmloverss'ın haberine göre; Netflix'in Fatih Sultan Mehmet'in yaşamını konu alacağı dizisinin ismi; Ottoman Rising.
Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'e de (Muhafız) kısa bir süre kaldı. Başrolde Çağatay Ulusoy (Hakan) yer alıyor.