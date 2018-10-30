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Netflix'den Osmanlı dizisi

Yaklaşık 1 sene önce dünya çapında 125 milyon aboneye ulaşan Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in yaşamını anlatacak olan mini dizi çekecek.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 06:41..
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Netflix, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alacak.

12 YAŞINDAN BAŞLAYACAK

6 bölüm şeklinde yayınlanacak olan Ottoman Rising, Fatih Sultan Mehmet'in, 12 yaşında padişah olmasıyla yaşanan olayları da mercek altına alacak.

Filmloverss'ın haberine göre; Netflix'in Fatih Sultan Mehmet'in yaşamını konu alacağı dizisinin ismi; Ottoman Rising.

Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'e de (Muhafız) kısa bir süre kaldı. Başrolde Çağatay Ulusoy (Hakan) yer alıyor.

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