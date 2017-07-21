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Neva Şalom Sinagogu önünde protesto

İsrail Devleti'nin Mescid-i Aksa'da yaptıkları dün akşam İstanbul'da yer alan Neva Şalom Sinagogu önünde protesto edildi.

21.07.2017 - 11:52
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Neva Şalom Sinagogu önünde protesto

Geçtiğimiz hafta Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da İsrail polisi 3 Filistinliyi öldürmüş, ardından da Mescid-i Aksa'yı Cuma namazı öncesinde kapatmıştı.

DEDEKTÖR KONULDU

Geçtiğimiz hafta yaşanan bu gelişmelerin ardından da İsrail Devleti Mescid-i Aksa önüne dedektör koyarak mescide girmek isteyenlerin üzerini aramış bu yaklaşımları da Müslümanlardan tepki toplamıştı.

Neva Şalom Sinagogu önünde protesto

SİNAGOG ÖNÜNDE PROTESTO

Bu uygulamalar dün akşam İstanbul'da bulunan Türkiye'deki Musevi vatandaşların ibadetlerini yaptığı Neva Şalom Sinagogu önünde protesto edildi.

Sinagog önünde toplanan grup ellerinde pankartlarla tepkilerini gösterdi.

Türk Yahudi Toplumu ise gösteriyle ilgili; "Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyor, ilgili makamlardan gereginin yapilmasini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Neva Şalom Sinagogu önünde protesto

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