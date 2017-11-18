ABD'deki metroların pis ve bakımsız olduğu biliniyor. Ancak bu sefer New York'ta yaşayanlar ve sık sık metroyu kullananlar bile bu kadarını beklemiyordu.

FARE YOLCULARI KORKUTTU

Vagona giren büyük bir fare, yolcuları oldukça korkuttu. Vagonda bir uçtan bir uca koşan fare yüzünden yolcular, oturdukları yerde ayağa kalktı.

New York metrosunda fare paniği İZLE



FARE DURAKTA İNDİ

Görüntüleri ise Uladzimir Taukachou adlı bir kişi kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kapı açılınca durakta inen farenin herkesi çok korkuttuğunu belirten Taukachou, "Aslında korkutucu değil daha çok eğlenceli bir yolculuktu. Fare gören herkes korkudan bağırdı." diye konuştu.