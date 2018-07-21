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Newkidd grubu konser için Türkiye'de

Dünyaca ünlü Koreli pop müzik idol grubu Newkidd, ilk yurt dışı konserlerini vermek üzere Türkiye'ye geldi.

AA | 21.07.2018 - 15:23..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Dünyaca ünlü Koreli pop müzik idol grubu Newkidd'in lideri Kim Jin-Kwon,"Ailelerimiz Türkler kardeştir, savaşta bize yardım ettiler.’ diye söyler. Türkiye'yi önce ailelerimizden duyduk. Okul kitaplarımızda Kore Savaşı’nda Türklerin yardımı anlatılır." dedi.

KONSER VERECEKLER

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliğinin Kültür Müsteşarlığınca 2018 K-POP Dünya Festivali kapsamında Türkiye'ye getirilen Koreli idol grubu üyeleri, bugün başkent Ankara'da ilk yurt dışı konserlerini verecek.

Değerlendirmelerde bulunan grubun lideri Jin-Kwon, Kore’deki gösteri firmalarının K-POP (Kore Pop) yarışmaları düzenlediğini, seçilen kişilerin eğitildikten sonra yeniden yarıştırıldığını ve kazananlardan K-POP grupları oluşturulduğunu söyledi.

Newkidd grubu konser için Türkiye'de

"İLK YURT DIŞI KONSERİMİZİ TÜRKİYE'YE YAPIYORUZ"

Türkiye’ye geleceklerinin duyurulmasının ardından Türk hayranlarından sosyal medya üzerinden mesaj aldıklarını kaydeden Jin-Kwon, Ankara'da bugün verecekleri konserde ekim ayında piyasaya çıkacak albümlerinden eserler seslendireceklerini dile getirdi.

Jin-Kwon, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlelerinin bulunduğunu anlatarak , "Biz kendimizi 'yeni yüz' olarak tanımlıyoruz. Var olan K-POP sanatçılarını takip ediyoruz. Türkiye’de Kore Pop’una dair bir ilginin olduğunu fark ettik. İlk yurt dışı konserimizi Türkiye’de yapıyoruz. Türkiye’deki fanlar ilgi gösterdiler." ifadesini kullandı.

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