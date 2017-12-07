taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.532
USD
3,8611
EURO
4,5576
ALTIN
156,20
PETR
61,2200

Nez sapığını affetti

Şarkıcı, kendisini eğlenmeye gittiği Beyoğlu'nda takip eden Kemal N. isimli hayranından şikayetçi olmuştu.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 10:49..
  1. Haberler
  2. Magazin

Nez sapığını affetti

İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki Kemal N., bir süredir Nez'i sosyal medyada takip ediyordu. 5 Mayıs günü, Beyoğlu'ndaki bir mekana giden Nez, buradan paylaşım yaptı. Kısa süre sonra Nez'e gelen mesajda gizlice çekilmiş bir fotoğrafı vardı.

ONA BAKARKEN DUDAKLARINI YALADI

Ardından dışarı çıkan şarkıcı, yanından geçen bir adamın kendisine bakarak dudaklarını yaladığını gördü. Can güvenliğinden endişe eden Nez, takip edilme korkusuyla Beyoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, soruşturma sonunda Kemal N. hakkında cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuyla dava açtı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Geçen günlerde hakim karşısına çıkan Kemal N. hakkındaki dava, Nez'in şikayetinden vazgeçmesi üzerine düşürüldü.

İlginizi Çekebilir
Tuba Büyüküstün Dubai Film Festivali'nde
14. Dubai Film Festivali'ne katılan Tuba Büyüküstün gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Bülent Şakrak: Senin yerinde olsaydım ikinci çocuğu yapmazdım
Bülent Şakrak, açıklamasıyla eşi Ceyda Düvenci'yi şoke etti.
Ezgi Sertel'in eşi ağacın arkasına saklandı
Ezgi Sertel'in eşi Ozan Çobanoğlu flaşlar patlayınca önce ağaca sığındı sonra mutfağa kaçtı.
Serkan Kaya yeni klip çekti
Serkan Kaya, 160 bin ödedi, Nur Yerlitaş'ı sildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

89
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

92
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

30
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

142
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

105
BM'den Trump'a Kudüs cevabı

BM'den Trump'a Kudüs cevabı

16
Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM