Nikaragua Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı

Nikaragua, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ülkeler arasına katıldı.

BBC'nin haberine göre, anlaşmanın küresel ısınmayla mücadelede konusunda yeterince kararlı olmadığı gerekçesiyle geçen yıl anlaşmaya taraf olmayan Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Paris İklim Anlaşması'na imza attı.

ENERJİ CENNETİNDEN PARİS'E TAM DESTEK

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, geçen hafta, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Nikaragua'nın Paris Anlaşması'nı imzalama zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Ortega, "Daha gelişmiş ülkelerden bilim adamları, NASA'da çalışan bilim insanları, Avrupa bilim insanları, herkes gezegenin yok olmasına yol açan süreci durdurmamız gerektiğini kabul ediyor." ifadesine yer vermişti.

Yeşil enerji politikaları izleyen Nikaragua, ülkenin elektrik enerjisinin yüzde 50'den fazlasını, jeotermal, rüzgar, güneş, biyokütle ve dalga enerjisiyle üretiyor.

Dünya Bankası, 2013'te Orta Amerika ülkesini, "yenilenebilir bir enerji cenneti" olarak nitelendirmişti.

ABD VE SURİYE HARİÇ HERKES İMZALADI

Nikaragua'nın katılımıyla, iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan anlaşmaya destek vermeyen yalnızca ABD ve Suriye kaldı.

Suriye, ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle henüz anlaşmaya imza atmazken, ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2017’de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi, 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması'ndan çekeceğini duyurmuştu.