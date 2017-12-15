Nikki Haley BM'de İran füzelerini kanıt olarak sundu

Washington'da bir askeri üste füze parçalarını gösteren Haley, Yemen'de Husi militanlar tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan füzelerin parçaları da dahil son zamanlarda ortaya çıkarılan bazı malzemeleri 'kanıt' olarak sundu.

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"BU PARÇALAR İRAN'A ÖZGÜ"

Füze parçalarında İran'da üretildiğini gösteren işaretler bulunduğunu söyleyen Haley, bu parçaların İran'da üretilen silahlara özgü teknik özellikler taşıdığını ileri sürdü.







"BMGK KARARLARININ AÇIK İHLALİ"

Bu durumun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının "bariz ihlali" olduğunu savunan Haley, uluslararası toplumun, nükleer anlaşma dolayısıyla "başka bir yol aradığını" söyledi.

Haley, ABD'nin, İran'ın tavrına karşı çıkan diğer ülkeleri bir araya getireceğini belirtti.