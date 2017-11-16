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Nil Nehri esprisi Mısırlı sanatçıyı yaktı

Mısır Müzisyenler Sendikası, ülkenin önde gelen kadın şarkıcılarından Şirine Abdülvahab'a sahneye çıkma yasağı koydu.

16.11.2017 - 11:35
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Yasak, Abdülvahab'ın bir konserinde, hayranlarının "Hiç Nil'in suyundan içtin mi?" adlı şarkıyı söylemesini istediği videonun ortaya çıkmasıyla konuldu.

Şarkıcı, hayranlarının isteğine "Nil'in suyunu içersem şistozomiyaz olurum" yanıtını verdi. Bilharyaz diye de bilinen şiştomiyaz, parazitlerin yol açtığı bir hastalık.

Abdülvahab daha sonra da hayranlarına "Nil'in suyu yerine Evian marka su içmelerini" tavsiye etti.

Müzisyenler Sendikası, videonun incelendiğini ve 37 yaşındaki sanatçının "Sevgili Mısır ile dalga geçtiği" yasak konulduğunu açıkladı.

Sendika, soruşturma devam ettiği sürece Abdülvahab'ın sahneye çıkması için gereken belgeleri sağlamayacağını bildirdi.

Şirine Abdüvahab daha sonra bir açıklama yayınlayıp, bir yıldan uzun süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şerce'de düzenlenen konserde yaptığı "aptalca şaka" için özür diledi.

Nil Nehri esprisi Mısırlı sanatçıyı yaktı

TROPİKAL HASTALIK: ŞİSTOSOMİYAZ

Şistozomiyaz, tropikal bölgelerdeki tatlı sularda yaşayan bir parazitin yol açtığı bir hastalık.

Hastalığa yakalananlarda, vücüda deri yoluyla giren parazitler damarlarda yaşayan kurtcuklara dönüşüyor ve bu durum da bağışıklık sisteminin tepki vermesine ve organlarda hasara neden oluyor.

Bu tür parazitler daha çok Afrika'da bulunmakla birlikte, Güney Amerika, Karayipler, Ortadoğu ve Asya'da da görülüyor.

Son yıllarda girişilen kampanyalar sayesinde, hastalık Mısır'ın da dahil olduğu bir çok ülkede daha az görülmeye başlandı.

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