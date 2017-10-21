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Nilgün Belgün: Gençler kendilerine güvenmiyor

Eskiden aşkların daha derin yaşandığını söyleyen Nilgün Belgün, gençlerin artık aşkı yaşamaktan korktuğunu söyledi.

21.10.2017 - 14:27
  1. Haberler
  2. Magazin

64 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün, aşk üzerine samimi açıklamalarda bulundu.

"AŞK İKİ KİŞİLİK BİR DEVRİMDİR"

Yaşanan aşkların çok değiştiğini belirten Belgün, "Gençler, aşkı yaşamaktan korkuyor, kendilerine güvenmiyorlar. Aşk biraz da dik başlılıktır! İki kişilik bir devrimdir." dedi.

Nilgün Belgün: Gençler kendilerine güvenmiyor

İNSANLAR AŞKTAN KORKUYOR

Habertürk'e konuşan Nilgün Belgün'ün röportajından bir kısım;

Gençlik döneminizde yaşanan aşklarla günümüzde yaşanan aşklar arasında ne gibi farklar görüyorsunuz?

Eskiden aşkları daha derinlikli yaşardık. Şimdiki gençlerin aşkına baktığımızda hep maddiyat ön planda, bizde maneviyat ön plandaydı. Günümüzde önce "Ne model arabası var?", "Aylık kazancı ne kadar?" gibi sorular gündeme geliyor. Aşk, ruh birlikteliğidir ey millet, uyanın! Bir de insanlar aşktan korkuyor.

Nilgün Belgün: Gençler kendilerine güvenmiyor

GENÇLER AŞK YAŞAMAKTAN KORKUYOR

Aşktan korkmaktan kastınız nedir?

Gençler, aşkı yaşamaktan korkuyor, kendilerine güvenmiyorlar. Aşk biraz da dik başlılıktır! İki kişilik bir devrimdir. Bu devrimi yapmaktan çekinmemeli. Toplumun genelinde aşksızlık var ama bir arayış da var. Ancak umumiyetle sonuca bağlanmıyor. Aşk emektir ama kimse bu emeği vermiyor. Aşkı yüzeyde değil, derinde yaşarsan var olursun. Aşka günlük bir öğün muamelesi yapılıyor. Aşk, uzun vadede tüketilen ve her daim sıcaklığını koruması gereken bir olgudur. Ama nerede! Artık bütün aşklar sosyal medyada yaşanıyor. İlişkiler kalp emojisiyle başlayıp hoşçakal emojisiyle son buluyor. Zaten yedekte bekleyen de çok oluyor!

Nilgün Belgün: Gençler kendilerine güvenmiyor

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Şu sıra sizin hayatınızda aşk var mı peki?

Şu sıra hayatımda kimse yok.



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