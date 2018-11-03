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Nişantaşı'da yılbaşı süslemeleri

Yılbaşı hazırlıklarına şimdiden başlayan CHP'li Şişli Belediyesi, Nişantaşı'da süslemeleri yaptı.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 14:22..
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Nişantaşı'da yılbaşı süslemeleri

CHP'li Şişli Belediyesi'nden yılbaşı atağı...

Yeni yıl hazırlıklarının başlatılması için talimat veren Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, hiçbir masraftan kaçınmayarak Nişantaşı'da süslemeler yaptırdı.

GEREKSİZ HARCAMA DİYORDU...

Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı süslemelerini gereksiz harcama olarak nitelendiren İnönü, seçimler öncesi Nişantaşı'nda görsel şova imza attı.

2 AY ÖNCESİNDEN SÜSLENDİ

Dünyanın en erken yılbaşı hazırlıklarından biri olan süslemeler, vatandaşları da şaşırttı.

Süslemeleri görenler, sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştı.

Nişantaşı'nda yılbaşı süslemeleri VİDEO

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