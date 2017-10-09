Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

İsveç’teki Nobel Komitesi 2017 yılında verilecek olan son Nobel Ödülünü'de açıkladı. 2017 Nobel Ekonomi Ödülü’nü ABD’li ekonomist Richard H. Thaler’e verildi.

DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇALIŞMALARI

Thaler, Nobel Ekonomi Ödülü’nü davranışsal iktisat alanındaki çalışmaları sayesinde kazandı.

Nobel heyeti tarafından yapılan açıklamada, “Thaler’in araştırmaları sayesinde, iktisat ve psikoloji disiplinleri arasında bir köprü kuruldu. Ortaya koyduğu teorik altyapı ve deneysel bulgular, davranışsal iktisat alanının ortaya çıkıp hızla büyümesini sağladı” ifadeleri yer aldı.

Thaler, "Dürtme ekonomisi" olarak adlandırdığı çalışmalarında, insanların farkında olmadan faydalı davranışlara doğru yönlendirildiği bir sistemin varlığından bahsediyordu.