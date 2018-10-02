taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0192
Euro
6.9375
Altın
1189.975
Borsa
97903.29
Gram Altın
231.559

Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2018 yılı Nobel Fizik Ödülü'nü Arthur Ashkin, Gerard Mouru ve Donna Strickland aldı.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 13:57..
  1. Haberler
  2. Dünya

Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki kazananları yapılan resmi duyuru ile belli oldu. Ödülün bu yılki sahipleri Arthur Ashkin, Gerard Mouru ve Donna Strickland oldu. Bu yılki ödül ışıkla yapılan cihazlara verildi.

LAZER FİZİĞİNDEKİ ÇIĞIR AÇICI ÇALIŞMALARI ÖDÜLÜ ALDI

Komite tarafından yapılan açıklamaya göre, bu üç bilim insanı ödüle lazer fiziğindeki çığır açıcı çalışmalarından dolayı layık görüldü.

Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

GEÇEN YIL ÖDÜL 'YERÇEKİMİ ÇALIŞMASINA' GİTMİŞTİ

Nobel Fizik Ödülü'nün geçen yılki sahipleri yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'nun olmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

123
Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

95
Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

56
Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

60
ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

76
Şeyma Subaşı'nın satın aldığı Bebek'teki kafenin sahibi

Şeyma Subaşı'nın satın aldığı Bebek'teki kafenin sahibi

65
Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM