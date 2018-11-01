Nöbetçi kütüphane büyük ilgi görüyor

Daha çok kişinin kitaplara ulaşabilmesi için gece geç saatlere kadar ve tatil günlerinde de açık olan nöbetçi kütüphane açan Cemil Sobacı, ilginin artması üzerine 2 olan şube sayısını okurların da desteğiyle 3'e yükseltmeyi hedefliyor.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İnsanlarla etkileşimde olabileceği ve akşamları da hizmet veren kütüphane kurma kararı alan Cemil Sobacı, 2014 yılında evini bu amaçla kütüphane olarak okuyuculara açarak, hayalini uygulama fırsatı buldu.

İLGİ ARTINCA KÜTÜPHANEYİ TAŞIDI

İlginin artması üzerine Cemil Sobacı, nöbetçi kütüphane adını verdiği projesini ilk olarak Çukurova Üniversitesi'nin de desteğiyle 2014'ün sonunda üniversite yerleşkesindeki küçük bir mekanda hayata geçirdi.

Cemil Sobacı, nöbetçi kütüphaneye ilginin her geçen gün artmasıyla kütüphaneyi 2015 yılında kent merkezindeki Mahfezsığmaz Mahallesi'nde kiralanan mekana taşıdı.

OKUR YUVASI

Artan talebi karşılayabilmek için 2016 yılında Yenibaraj Mahallesi'nde yeni bir kütüphaneyi daha okurlarla buluşturan Cemil Sobacı, tek odalı olan okur yuvası adıyla anılacak,

ziyaretçilerin kitap okuyup ders çalışabilecekleri farklı konseptteki 3'üncü kütüphaneyi de Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyete geçirmek için kolları sıvadı.

AÇIK OLAN KÜTÜPHANE

Cemil Sobacı, "Bu kütüphaneleri temelde, akşam gidip ders çalışıp kitap okunan bir yere olan ihtiyaçtan ziyade, dostça, arkadaşça, keyifle ve daha inovatif şeyler yapabilecek bir zemine taşımaya çalıştım. Biz, 'Şehirdeki diğer kütüphaneler kapalıyken açık olan kütüphane' sloganıyla kendimizi duyurmuştuk. Burasının çok talep görmesinin sebebi, izin günlerinde, resmi tatil ve bayramlarda da açık olmasındandır. İnsanlar o günlerde de kütüphaneye gidip vakit geçirmek istiyorlar" dedi.



