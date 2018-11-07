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Noel Baba ve Myra'da ziyaretçi artışı sürdü

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'nde ekim ayında da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

DHA | 07.11.2018 - 11:34..
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Demre'de bulunan ve Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ören yerlerinin başında gelen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti, ekim ayında da ziyaretçi akınına uğradı.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ekim ayında 46 bin 12 kişi ziyaret etti. Karşılığında 781 bin 479 lira gelir sağlandı.

Bu yılın 10 ayında müze 347 bin 479 kişiyi ağırlarken, karşılığında 4 milyon 986 bin 241 bin lira gelir sağlandı.

Geçen yıl ekimde 32 bin 952 kişinin ziyaret edip, 534 bin 664 bin lira gelir sağlanan müzede, geçen yılın 10 ayında 278 bin 524 kişiyi ağırlayıp, 3 milyon 907 bin 867 lira gelir sağlanmıştı.

Noel Baba ve Myra'da ziyaretçi artışı sürdü

GELİRDE ARTIŞ

Myra Antik Kenti'ni bu yılın ekim ayında 31 bin 592 kişi ziyaret edip, 550 bin 479 lira gelir getirdi. Bu yılın 10 aylık döneminde 236 bin 536 kişinin ziyaret ettiği antik kentte 3 milyon 618 bin 360 lira gelir sağlandı.

Myra Antik Kenti'ni geçen yılın ekim ayında 18 bin 797 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 302 bin 182 lira gelir sağlanmıştı. Geçen yılın 10 ayında ise 177 bin 632 kişinin ziyaret ettiği Myra'da 2 milyon 702 bin 28 lira gelir elde edilmişti

Noel Baba ve Myra'da ziyaretçi artışı sürdü

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