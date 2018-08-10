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Noel Baba'nın rezidansı seraların altında

Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı Başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Doğan, "Manastırda olması gereken bazı yapıların halen ortaya çıkmadığını görüyoruz." dedi.

AA | 10.08.2018 - 15:15..
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Antalya'da bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı Başkanı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Doğan, "Noel Baba" olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un Antalya'nın Demre ilçesinde yaşadığı rezidansın gün yüzüne çıkarılması için civardaki köylülere ait seraların kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle Antalya'nın Demre (Myra) ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde, Prof. Dr. Doğan başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları 1989 yılından bu yana devam ediyor.

Noel Baba'nın rezidansı seraların altında

HRİSTİYANLARIN İLGİ ODAĞI

Şu ana kadar çok sayıda eser ve yapının gün yüzüne çıkarıldığı alandaki kazı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Sema Doğan, Antik Myra kentinin piskoposu, "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın görev yaptığı kilisenin özellikle Hristiyanların ilgi odağı olduğunu söyledi.

AİLE MEZARLIĞI

Kazı çalışmalarının bu yıl kilisenin güney bölümde yer alan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir aileye ait mezarda yoğunlaştığını belirten Sema Doğan, çalışmalar kapsamında zemine ulaştıklarını ve yarım kalan mekanı açtıklarını kaydetti.

Doğan, kazı alanında keşfedilmeyi bekleyen kiliseye ait farklı değerlerin olduğunu bildirerek, bu yerlerin vatandaşlara ait arazilerde kaldığını dile getirdi.

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