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Notre Dame'ın Kamburu müzikali sahnelendi

Bursa'da Victor Hugo'nun ünlü eseri Notre Dame'ın Kamburu'nun müzikali seyircilerle buluştu.

AA | 01.11.2018 - 09:30..
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Oyunda çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın dini lideri Claude Frollo'nun ve krala bağlı komutan Phoebus'un aynı semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkları, ikilemleri ve tepkileri, romantik yaklaşımları izleyicilere aktarıldı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

Notre Dame'ın Kamburu müzikali sahnelendi

YERLİ VE YABANCI OYUNCULAR İZLEDİ

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen Notre Dame'ın Kamburu müzikalini Vural Bingöl yönetti.

Müzikalde, Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera ve Murat Yaşar Özdemir gibi yerli ve yabancı oyuncular yer aldı.

Notre Dame'ın Kamburu müzikali sahnelendi

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