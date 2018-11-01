Notre Dame'ın Kamburu müzikali sahnelendi

Oyunda çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın dini lideri Claude Frollo'nun ve krala bağlı komutan Phoebus'un aynı semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkları, ikilemleri ve tepkileri, romantik yaklaşımları izleyicilere aktarıldı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

YERLİ VE YABANCI OYUNCULAR İZLEDİ

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen Notre Dame'ın Kamburu müzikalini Vural Bingöl yönetti.

Müzikalde, Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera ve Murat Yaşar Özdemir gibi yerli ve yabancı oyuncular yer aldı.