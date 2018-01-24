Nükleer santrallerin güvenliğini artıran buluş

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim adamlarının gerçekleştirdği, sonuçları Chemical Engineering Research and Design dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu yeni alaşımın kullanılması halinde tüm dünyadaki nükleer reaktörlerin güvenlik seviyesi ciddi oranda arttırılabilir.

YENİ FUKUŞİMA'LARI ÖNLEYECEK

Günümüzde nükleer reaktörlerdeki yakıt mahfazalarının yapımında ana malzeme olarak zirkonyum alaşımları kullanılıyor. Ancak bu madde suda yüksek aşınma ve çürüme dayanıklılığı gösterse de, su ile teması halinde ısınmaya yol açması ve hidrojen üretimini hızlandırması gibi çeşitli dezavantajlara sahip. Zira bu durum mahvazalarda su ile soğutulan nükleer santrallerde çok tehlikeli bir hale gelebilen bozunmalara yol açabiliyor. Sözgelimi bu bozunma Fukuşima'daki nükleer faciaya yol açan zirkonyum ve buhar reaksiyonunun sebepleri arasında da gösteriliyor.

ALTERNATİF ALAŞIM: MOLİBDENUM

Tüm dünyadan nükleer fizikçiler de zirkonyum maddesi gibi aşınmaya karşı yüksek dayanıklılığın yanı sıra termal iletim katsayısı da yüksek olacak molibdenum alaşımından yapılan mahfazalar üzerinde çalışıyor. Bu maddenin kullanımı da maliyeti ciddi oranda arttırıyor.



MEPhI Moleküler Fizik Bölümü'nden Prof. Valentin Boriseviç, araştırma yapan Rus bilim insanlarının santrifüjlü izotop ayrıştırma teknolojisi kullanarak izotopik olarak değiştirilmiş molibdenum geliştirdiğini belirtti.





Sözlerine göre, araştırma Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nin Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi Fizik Mühendisliği Fakültesi ile geliştirdiği işbirliği çerçevesinde Rusya Temel Araştırma Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.



Bilim insanları, mahfazaların üretiminde bu maddenin kullanımı halinde nükleer reaktörlerin çok daha güvenli hale getirilebileceğini belirtti.