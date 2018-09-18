Nun Okulları'ndan büyük başarı

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Kadın amigo 30 yıldır Hatayspor için tribünlerde

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Aleyna Tilki ağladı annesi isyan etti

1 Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı Orangutanları korumak için mücadele veren Beren Saat Greenpeace'in kampanyası için topladığı imzayla Oscarlı Emma Thompson'ın ardından dünya ikincisi oldu.

2 Terörist Yusuf Nazik itiraflarda bulunuyor Lazkiye'den paketlenip getirilen Yusuf Nazik sorguda çok kritik isimlerle ilgili bilgiler veriyor.

3 Öğretmen katilleri, kanlı kıyafetlerle bara gitmiş Antalya'da, ilkokul öğretmeni Ahmet Kahraman'ı boğarak öldürmekten yargılanan tutuklu 2 sanık şok edici itiraflarda bulundu.

4 Bülent Ersoy: Türkiye'de Versace ilk ben giydim Bülent Ersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 'ilklerin kadını' olduğunu söyledi.

5 Emina Jahovic'den Mustafa Sandal açıklaması Emina Jahovic, maddi sıkıntılar çektiği için elindeki değerli saatleri satmaya başladığı iddia edilen eski eşi Mustafa Sandal ile ilgili konuştu.

6 S&P Kıbrıs Rum Kesimi'nin notunu yükseltti Standard & Poor’s (S&P), kamu borcunun GSYH'sine oranı yüzde 99,7 olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin notunu olumlu yönde revize etti.