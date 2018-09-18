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Nun Okulları'ndan büyük başarı

Nun okulları Teknofest kapsamında düzenlene roket yarışmasında, kendi tasarım roketlerini başarıyla fırlatarak büyük başarıya imza attı.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 07:11..
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Tuz Gölü'nde gerçekleşen yerli ve milli imkanlarla yapılan roket atışının görüntülerini paylaştı.

"HELAL OLSUN GENÇLER"

Bayraktar, "Selçuk Üniversitesi (2800 m) ve Nun Okulları tam görev! Helal olsun sizlere gençler!" diyerek göğsümüzü kabartan projeleri övdü.

Teknofest kapsamında düzenlenen ve 157 takımın başvurduğu Roket yarışmasının fırlatma testleri Tuz Gölü'nde yapılıyor. Türk savunma sanayisinin İHA/SİHA üreticisi Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar'ın katıldığı testlerde tarih yazıldı.

Bayraktar, Türkiye'nin roket yarışması düzenlenen iki ülkeden birisi olduğunu belirtirken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizi uzaya çıkaracak genç kardeşlerimiz, kendi tasarımları roketleri başarıyla fırlattı! Bugün yarışan 5 takımdan 4'ü başarıyla fırlattı. 2800 m irtifa hedefine ulaşıldı." dedi.

Devam eden testlerin ardından, Sakarya Üni'den St.Focount da 2. denemesinde roketi başarıyla fırlatmayı başardı.

Nun Okulları'ndan büyük başarı

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