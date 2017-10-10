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Nur Yerlitaş: Haber değerim yüksek

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

10.10.2017 - 15:03
  1. Haberler
  2. Magazin

Nur Yerlitaş: Haber değerim yüksek

Zincirlikuyu'daki Zorlu AVM'deki bir mağazaya giden modacı Nur Yerlitaş'ın soyunma kabinin önünde beklemek istemediğini ve 'İçerideki kimse çabuk çıksın' diye isyan ettiğini, daha sonra kabinde elbise değiştiren kişinin Özge Özpirinçci olduğunu öğrenince 'Bu kadar para veriyorum, beni asla bekletemezsiniz' diye kabin görevlilerine tepki gösterdiği söylenmişti.

"PANİK ATAĞIM TUTTU"

Konuyla ilgil açıklama yapan modacı Nur Yerlitaş şunlar söyledi: "Evet, doğru gerginlik yaşadım. O gün panik atağım tutmuştu. Biraz kendim sorunluydum ama konunun Özge ile hiç ama hiç ilgisi yoktu. Oradaki çalışanla problem yaşadık. Hatta hafta sonu Özge'yi aradım. Bana çok şeker ve nazik davrandı. Kusura bakma, konunun seninle ilgisi yok' dedim.

"HİÇBİR ŞEYİ İNKAR ETMİYORUM"

Kızcağızın bana karşı hiçbir kötü davranışı ya da sözü olmadı ama o gün yanında basın danışmanı vardı. Konuyu onun basına haber yaptırdığına inanıyorum. Ama olsun. Hiç sorun değil, ben yaşadığım hiçbir şeyi inkar etmiyorum. Sonuçta haber değerim çok yüksek"

Nur Yerlitaş: Haber değerim yüksek


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