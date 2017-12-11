Nur Yerlitaş sinirilerine hakim olamadı

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında şehitler için kullandığı "Şehitler mehitler aman yeter" sözleriyle büyük tepki çeken modacı Nur Yerlitaş, Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

"SIKILDIM ARTIK"

Sadece şehit ailelerine karşı mahcup olduğunu ifade eden modacı, muhabirlerin ısrarla yaşanan olaylarla ilgili sorular yöneltmesi karşısında sinirlerine hakim olamadı. Muhabirlere "Başka sorular sorun. Ben sıkıldım sizden" diyerek sitem eden Nur Yarlitaş'ın imdına arkasındaki kişi yetişti. Nur Yerlitaş, muhabirler karşısında çaresiz kaldığı anda arkasında yardımcısı olduğu düşünülen kişinin eğilerek "Dostumu düşmanımı görmüş oldum" şeklindeki sözlerini tekrarladı.