taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.929
USD
3,8271
EURO
4,5148
ALTIN
153,85
PETR
63,1200

Nur Yerlitaş sinirilerine hakim olamadı

Şehitler hakkında kullandığı skandal ifadeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan modacı Nur Yerlitaş, muhabirler karşısında ecel terleri döktü.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Magazin

ss

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında şehitler için kullandığı "Şehitler mehitler aman yeter" sözleriyle büyük tepki çeken modacı Nur Yerlitaş, Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

"SIKILDIM ARTIK"

Sadece şehit ailelerine karşı mahcup olduğunu ifade eden modacı, muhabirlerin ısrarla yaşanan olaylarla ilgili sorular yöneltmesi karşısında sinirlerine hakim olamadı. Muhabirlere "Başka sorular sorun. Ben sıkıldım sizden" diyerek sitem eden Nur Yarlitaş'ın imdına arkasındaki kişi yetişti. Nur Yerlitaş, muhabirler karşısında çaresiz kaldığı anda arkasında yardımcısı olduğu düşünülen kişinin eğilerek "Dostumu düşmanımı görmüş oldum" şeklindeki sözlerini tekrarladı.

İlginizi Çekebilir
Acun Ilıcalı: Şansal Büyüka beni kaçırttı
Şansal Büyüka'dan ödül alan Acun Ilıcalı, duygusal anlar yaşadı.
Cem Davran Hande Ataizi'ni sinirlendirdi
Cem Davran'ın "Tuvalet camı" göndermesine sinirlenen Hande Ataizi, sosyal medya hesabından Cem Davran'a ateş püskürdü.
İrem Derici havalimanında sobelendi
İrem Derici, yeni aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı hakkında konuştu.
Hande Yener: Zirvedeyim
Ünlü şarkıcı, YouTube’da sahte tıklanmalarla algı yaratılıyor diye konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

154
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

110
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

132
İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

85
Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

53
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

29
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM